В Иране по делу о взрыве в клинике Тегерана задержали девять человек
Власти Ирана задержали девять человек по делу о взрыве в частной клинике на севере Тегерана, в результате которого погибли 19 человек. Об этом сообщила в субботу газета Iran, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что среди задержанных представители руководства клиники, включая управляющего директора и владельцев учреждения. При этом в рамках расследования рассматривается версия о том, что вина за происшествие может лежать на контролирующих органах.
Взрыв в одной из медицинских клиник на севере Тегерана произошел во вторник вечером. В результате погибли 19 человек, 24 получили ранения. Возможной причиной инцидента власти страны называют утечку газа и пожар, которые спровоцировали взрыв кислородных баллонов.
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