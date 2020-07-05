16-е заседание Российско-Иранской Межправительственной комиссии пройдет в сентябре

Посол Ирана в Москве Казем Джалали провел встречу с заместителем Министра энергетики Российской Федерации Анатолием Тихоновым, говорится в сообщении на сайте иранской дипмиссии, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Стороны обсудили подготовку к 16-му заседанию Российско-Иранской Межправительственной комиссии, а также обозначили основные направления двусторонних торгово-экономических отношений",

Кроме того, собеседники обсудили создание рабочих групп по реализации проектов в сфере энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и других отраслей

По итогам переговоров, принято решение, что 16-е заседание Российско-Иранской Межправительственной комиссии состоится в сентябре 2020 года.