Звуки взрывов слышны к западу от Тегерана

Звуки взрывов слышны в западной части провинции Тегеран. Об этом сообщила в пятницу телерадиовещательная корпорация IRIB, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел в районе городов Гармдарре и Кодс. Кроме того, по некоторым данным, в городе Кодс произошло отключение электричества.

Другие подробности пока не приводятся.