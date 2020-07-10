Звуки взрывов слышны к западу от Тегерана
Звуки взрывов слышны в западной части провинции Тегеран. Об этом сообщила в пятницу телерадиовещательная корпорация IRIB, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что инцидент произошел в районе городов Гармдарре и Кодс. Кроме того, по некоторым данным, в городе Кодс произошло отключение электричества.
Другие подробности пока не приводятся.
Лента новостей
Состоялась первая онлайн-встреча Рабочей группы Движения неприсоединения по борьбе с пандемией COVID-19
В Азербайджане выявлено 548 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 491, скончались 10 человек - Оперативный штаб
Утвержден список лицензий, получение которых не требуется для осуществления соответствующих работ по направлениям деятельности Госагентства автомобильных дорог Азербайджана
Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с AzərŞəkər завершили сбор урожая пивоваренного ячменя (ФОТО/ВИДЕО)
Афет Гасанова: Экономическое развитие Азербайджана позволило сохранить социальное благосостояние людей в период пандемии (ФОТО)
По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состояние заразившегося коронавирусом врача АМУ взято под особый контроль