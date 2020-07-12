На востоке Тегерана произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в субботу в жилом доме, расположенном в восточной части Тегерана. Об этом заявил официальный представитель столичной пожарной службы Сейед Джалал Малеки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Взрыв произошел в подвале дома", - цитирует его агентство ISNA. Малеки добавил, что "в ходе инцидента ожоги получил 36-летний человек".

По его словам, "на месте было обнаружено большое количество газовых баллонов". "Стало известно, что пострадавший работал с этим опасным оборудованием", - добавил представитель пожарной службы.

Это не первое подобное происшествие за последние дни. 30 июня в одной из медицинских клиник на севере Тегерана произошел взрыв. В результате погибли 19 человек, 24 получили ранения. Возможной причиной инцидента власти страны назвали утечку газа и пожар, которые спровоцировали взрыв кислородных баллонов. Кроме того, 7 июля два человека погибли и три получили ранения в результате взрыва кислородного баллона в городе Багершахр в провинции Тегеран.