Культурное сотрудничество стран-членов ОЭС развиваются с Ираном

Директор института культуры ОЭС Сарвар Бахти выразил готовность к развитию культурных отношений с Ираном, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Он на встрече с главой Фонда им. Рудаки Мехди Афзали выразил надежду на дальнейшее взаимодействие в областях музыки, театра и изобразительных искусств, указав на общие культурные и литературные мифы.

Директор института культуры Организации экономического сотрудничества (ОЭС) также подчеркнул важность персидского языка, и назвал продвижение этого языка одним из культурных приоритетов ОЭС. Он также заявил о готовности к проведению совместных мероприятий в этом отношении.

Глава Фонда им. Рудаки также приветствовал предложение Бахти в области продвижения персидского языка. Он выразил готовность Ирана к участию и проведению музыкальных туров по случаю дня рождения пророка Мухаммеда и недели единства в странах ОЭС.

Предложения по проведению культурных недель Ирана со странами-членами ОЭС, выступлению Тегеранского симфонического оркестра и проведению мастер-классов по музыке также были обсуждены на этой встрече.