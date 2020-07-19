Число жертв коронавируса в Иране превысило 14 тысяч
БАКУ /Trend/ -
Число жертв коронавируса в Иране достигло 14 188 человек. Об этом сообщила в воскресенье официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари, передает Trend.
По ее словам, за прошедшие 24 часа выявлено 2 182 новых случая заражения коронавирусом, скончались 209 человек. Состояние 3 556-ти больных оценивается как тяжелое.
Общее число заразившихся в стране достигло 273 788, число выздоровевших 237 788 человек, проведено более 2,14 миллиона тестов для диагностики коронавируса.
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