Предварительный анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing завершен

Международные эксперты завершили предварительный анализ данных бортовых самописцев сбитого в Иране самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщила глава Совета по безопасности на транспорте Канады Кэти Фокс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Загрузка и предварительный анализ данных стали важной вехой в тщательном и прозрачном расследовании. Работа в Париже завершена, но расследование еще далеко от завершения. Есть еще много важных вопросов, на которые необходимо ответить", - приводятся слова Фокс в пресс-релизе совета.

Иранское агентство ISNA 31 мая сообщило, что власти Ирана решили не отправлять бортовые самописцы сбитого самолета в Украину. Отмечается, что причиной такого решения стала задержка ответа украинской стороны на предложения Ирана. Агентство уточняло, что черные ящики будут отправлены в другую страну, которой, вероятно, станет Франция. 20 июля французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации информировало, что бортовые регистраторы со сбитого под Тегераном украинского пассажирского самолета доставлены в Париж для изучения группой международных экспертов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", вылетевший по маршруту Тегеран - Киев 8 января, был сбит сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными.