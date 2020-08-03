Посол Австрии в Иране высоко оценил меры Ирана по борьбе с коронавирусом

Посол Австрии в Тегеране Стефан Шульц высоко оценил меры Ирана по борьбе с пандемией коронавируса и противодействию жестким санкциям запада, передает Trend со ссылкойна İRNA.

"Иран успешно смог справиться с этими двумя глобальными проблемами и двигаться вперед", - сказал посол, на встрече с властями провинции Кохгилуйе и Бойерахмед.

"Целью моего визита в Ясудж было выявление различных областей сотрудничества на основе интересов обеих сторон и развитие сотрудничества по всем направлениям, особенно в сфере экономики и туризма", - добавил он.

Посол Австрии в Иране выразил заинтересованность австрийских компаний и предприятий в развитии сотрудничества с иранскими партнерами, заявив, что на прошедшем в мае заседании по Ирану приняли участие более 250 австрийских компаний.

Он также сообщил, что в ноябре текущего года делегация из представителей австрийского бизнеса посетит Иран для оказания гуманитарной помощи.