Иран направил Ливану поставки продовольствия и медицинскую помощь

Представитель иранского общества Красного Полумесяца Мохаммад Насири сообщил об отправке 9 тонн поставок продовольствия, медицинской и лекарственной помощи Ливану, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

«После вчерашнего мощного взрыва в районе порта Бейрута, гибели и ранения десяток граждан Ливана, иранское общество Красного Полумесяца в рамках гуманитарных целей направило 9 тонн поставок продовольствия, медицинскую и лекарственную помощь Ливану», отметил он.

По его словам, иранского общество Красного Полумесяца стремится направить врачи и медсестры и устраивать больницы HDR в Ливане. «Иранская медицинская команда, состоящая из 22 врачей и медсестер, сегодня вечером отправится в Бейрут», добавил он.

Он заключил, что партия гумпомощи иранского общества Красного Полумесяца направится Бейруту для оказания помощи пострадавшим при взрыве по просьбе главы ливанскою Красного креста.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий столицы, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли по меньшей мере 80 человек.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.