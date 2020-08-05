Иран планирует сэкономить до $3 млрд на импортозамещении

В текущем иранском календарном году (начался 21 марта 2020 года) Иран планирует сэкономить около $3 млрд на импортозамещении, заявил исполняющий обязанности министра промышленности, рудников и торговли Хоссейн Модаррес Хиабани сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

"Укрепление внутреннего производства, расширение экспорта, увеличение всех аспектов производства по количеству и качеству продуктов и являются главными программами Министерства молчания", сказал Хиабани на заседании кабинета министров.

По его словам, объем производства легких автомобилей за первые 4 месяца текущего иранского года увеличился на 19%, — алюминия на 50%, пикапов на 23%, акриловых волокон на 160%, телевизоров на 70%, бытовой техники на 5-30%, стали на 7,5%, меди на 1,5% и цемента на 5%.

"В начале вспышки коронавируса общее число производства масок в Иране составляло менее 200 тыс. в день, но сегодня в стране производится более 11 млн масок в день", добавил он.