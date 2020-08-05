Иран отправляет в Ливан мобильный госпиталь и медицинскую помощь

После вчерашнего взрыва в столице Ливана Иран направляет в Бейрут мобильный госпиталь и медикаменты.

Как сообщает Trend со ссылкой на IRNA, об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"В ходе телефонного разговора с главой МИД Ливана Шарбелем Вахби подтвердил твердую и стойкую солидарность Ирана с ливанским народом", написал Зариф в своем Twitter.

"Иран направляет в Бейрут мобильный госпиталь и лекарства. Иран стоит рядом с Ливаном", добавил министр.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий столицы, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли по меньшей мере 80 человек.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.