Министр нефти: Стоимость нефтехимической продукции к 2024 году достигнет $37 млрд

Министр нефти Бижан Зангане сказал, что с открытием 27 других проектов к 2021 году с инвестициями в 17 млрд долларов, стоимость продуктов нефтехимии достигнет 25 млрд долларов, а к 2024 году это число достигнет 37 млрд долларов, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Бижан Зангане в четверг на церемонии открытия национальных проектов Министерства нефти на видеоконференции в провинциях Бушер и Лорестан заявил, что к концу года будут открыты еще 13 проектов, что увеличит нефтехимические мощности страны на 25 млн. тонн.

Он сказал, что одной из важнейших задач нефтехимической отрасли является предотвращение продажи сырья путем завершения цепочки создания стоимости в нефтегазовой отрасли.

«Таким образом, к концу срока Рухани производство нефтехимических продуктов удвоится по сравнению с началом срока правительства, и с физическим прогрессом известных проектов, и все они были опубликованы, к 1404 году оно достигнет более чем в три раза больше, чем в начале правительства», - отметил он.