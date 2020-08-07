Декоративная рыба из Ирана поставляется в разные страны

Директор Кашанского сельскохозяйственного джихада Маджид Кафизаде сказал, что около 40 млн. декоративной рыбы ежегодно производится в городе Кашан, который, помимо поставок на внутренние рынки, экспортируется в Россию, Турцию, Ирак, Кувейт и ОАЭ и другие страны, граничащие с Персидским заливом, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

«В городе Кашан насчитывается 549 водоемов для разведения декоративный рыбы с 1700 бассейнов», сказал он.

По его словам, В этом году в этом городе было произведено и продано более 17 млн. декоративных рыб.

Видовое разнообразие является одной из важнейших особенностей этих декоративных рыб.

Как отметил он, Меченосцы, Цихловые, Малоплавниковая моллинезия, Гуппи, Суматранский барбус и все виды золотых рыбок среди декоративных рыб, которые выращивают в этом городе.