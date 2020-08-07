Министр энергетики: развитие водной отрасли Ирана находится на одном уровне с развитыми странами мира

Министр энергетики Реза Ардаканиян, заявив, что к концу этого года будет введено в эксплуатацию 250 проектов в области водоснабжения и электроснабжения, отметил, что эффективность Исламской Республики Иран в области водоснабжения и электроснабжения сопоставима с развитыми странами мира,сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Реза Ардаканиян во время визита в ИРНА во вторник, заявив, что доступ в сельское сообщество мира составляет 53%, а в стране 82,5%, уточнил: «но из-за неправильного представления, что когда уходят правительства, тогда и политический режим меняется, эти достижения не показыаеются».

«В Иране у нас ситуация в среднем лучше, чем в Европе и регионе, по поводу доступа к питьевой воде, и благодаря внутренним возможностям при проектировании и строительстве всех гидротехнических сооружений, от плотин и сетей до нефтеперерабатывающих заводов и подземных гидроэлектростанций, мы самодостаточны», - отметил он.