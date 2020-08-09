В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 326 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 326 712.

Об этом сказала пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

"С начала распространения коронавируса в Иране зафиксированы 284 371 случая выздоровления", - сказала она.

По словам пресс-секретаря министерства, от этого заболевания умерли 18 427 человека.

Сима Садат Лари добавила, что за прошедшие сутки в Иране заразились коронавирусом еще 2 020 человек.