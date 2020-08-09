На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 5
Сейсмологи зафиксировали в воскресенье землетрясение магнитудой 5 в районе границы Ирака и Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков располагался в 121 км к северо-востоку от столицы Ирака города Багдада. Очаг залегал на глубине 48 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Азербайджанский депутат в европейской прессе обратила внимание мирового сообщества на преступления армян на почве ненависти
Лента новостей
Посещение пляжей без отправки запроса на портале cimerlik.az может увеличить число заражений (ФОТО/ВИДЕО)
В первый этап азербайджано-турецких тактических учений также привлечены подразделения спецназа (ФОТО/ВИДЕО)
Лейла Абдуллаева: Армения предпринимает попытки незаконного переселения армянского населения из некоторых стран Ближнего Востока в Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана
Состоялось республиканское видеосовещание Оперативного штаба при Кабмине, посвященное карантинному режиму