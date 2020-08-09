На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 5

Сейсмологи зафиксировали в воскресенье землетрясение магнитудой 5 в районе границы Ирака и Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков располагался в 121 км к северо-востоку от столицы Ирака города Багдада. Очаг залегал на глубине 48 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.