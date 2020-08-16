Саид Хатибзаде стал новым официальным представителем МИД Ирана

Церемония представления Саида Хатибзаде в качестве официального представителя МИД Ирана прошла сегодня в присутствии министра иностранных дел страны, передает Trend со ссылкой на İRNA.

С.Хатибзаде считается двенадцатым пресс-секретарем Министерства иностранных дел исламской республики.

Хатибзаде ранее работал заместителем директора по исследованиям в Центре политических и международных исследований Министерства иностранных дел.

Двенадцатый официальный представитель дипломатического аппарата занимал различные должности, в том числе в качестве директора Английского журнала Министерства иностранных дел, начальника Управления исследований, советника заместителя министра образования и исследований, дипломата в Канаде и Германии.