Саид Хатибзаде стал новым официальным представителем МИД Ирана
Церемония представления Саида Хатибзаде в качестве официального представителя МИД Ирана прошла сегодня в присутствии министра иностранных дел страны, передает Trend со ссылкой на İRNA.
С.Хатибзаде считается двенадцатым пресс-секретарем Министерства иностранных дел исламской республики.
Хатибзаде ранее работал заместителем директора по исследованиям в Центре политических и международных исследований Министерства иностранных дел.
Двенадцатый официальный представитель дипломатического аппарата занимал различные должности, в том числе в качестве директора Английского журнала Министерства иностранных дел, начальника Управления исследований, советника заместителя министра образования и исследований, дипломата в Канаде и Германии.
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