Экспорт конфет и шоколадных конфет из Ирана достиг 152,8 млн долларов

За первые четыре месяца этого года Иран экспортировал в 56 стран хлеб, сладости, шоколад и печенье на сумму более 152 млн. 892 тыс. долларов. Об этом сообщил представитель таможни Рухолла Латифи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Кондитерская и шоколадная промышленность Ирана вступили в новую фазу в 1990-х годах с прогрессом в производстве продуктов и использованием современного оборудования, что привело к экспорту продуктов этого сектора во все части мира», - отметил он.

По его словам, Норвегия, Нидерланды, Австралия, Германия, Австрия, Канада, Малайзия, Япония, Польша, Джибути, Армения, Россия, Пакистан, Кувейт, Кот-д'Ивуар, Катар, Кыргызстан, Швейцария, Китай, Бахрейн, Ирак, Таджикистан, Сомали, Йемен, ОАЭ, Афганистан, Беларусь, Нигер, Оман являются основными направлениями иранских сладостей и шоколада, Ирак с более чем 24 млн. и 728 тыс. долларов, Афганистан с более чем 22 млн. и 174 тыс. долларов и Пакистан с семью млн. 499 тыс. долларов занимаются первые места.