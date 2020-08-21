Иран уверен, что СБ отвергнет попытку США вернуть антииранские санкции ООН

Иран уверен, что попытка США вернуть антииранские санкции провалится, так как она противоречит Уставу ООН и резолюции Совета Безопасности. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы уверены, что это предложение будет отвергнуто, так как оно противоречит Уставу ООН и резолюции СБ, - сказал он. - Мы уверены, что через 30 дней ничего не произойдет, так как Совет не поддерживает это требование".

"Это не что иное как политическая травля со стороны США, - добавил посол. - Причем речь идет не только об СВПД, но и о других международных договоренностях". Он призвал страны - члены ООН противостоять такому поведению Вашингтона.