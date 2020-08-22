Иран готов вести переговоры о компенсации за украинский сбитый самолет

Накануне следующего раунда переговоров с Украиной, который состоится в Тегеране в октябре, глава Авиационной организации Ирана Турадж Зангане заявил, что Иран полностью готов к переговорам о компенсации, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Заместитель министра иностранных дел Мохсен Бахарванд провел встречи с Украиной во главе делегации, состоящей из представителей различных секторов», - сказал он.

«Переговоры по вопросам, связанным с крушением украинского самолета, включая вопрос о компенсации, были ключевыми в этих переговорах. Следующая встреча намечена на октябрь в Тегеране», - добавил он.

«Несомненно то, что Иран принял на себя ответственность за эту ошибку, поэтому он полностью готов к переговорам о компенсации», - добавил он.