Иран занимает 30 место в мире по производству золота

Иран 29 августа 2020 21:12 (UTC+04:00)
Иран занимает 30 место в мире по производству золота

Производство золотых слитков в Иране за 8 лет (с 2011 года по 2020 года) вырос в 14 раз с 850 кг на 12 тонн. Об этом заявил во вторник замглавы министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Дарьюш Эсмаили, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"С открытием нового золотого рудника в провинции Санандаж Иран поднялся на 30 место в мире, а 10 место в Азии по производству золотых слитков", сказал Эсмаили на церенмонии открытия золотого рудника в провинции Курдестан. На церемонии через видео-конференции приниял участие президент Ирана Хасан Рухани.

"За указанный период из Ирана было экспортировано 3 т золота на сумму $180 млн", сказал Эсмаили, добавив, что за прошедший иранский год (завершился 20 марта 2020 года) страна потратила $93 млн на импорт золота.
По его словам, сегодня государственные золотые резервы составляют около 50 тысяч тонн. "Золотые резервы Ирана составляют 320 тонн, этот показатель может увеличиться до 400 тонн", уточнил он.

По его словам, в Иране в настоящее время проводятся 37 проектов по разведке золота. "В ближайшее время золотой запас Ирана достигнет 3200 тонн", сказал он.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ВОЗ допустил казахстанскую вакцину от COVID-19 к клиническим испытаниям
ВОЗ допустил казахстанскую вакцину от COVID-19 к клиническим испытаниям
Неснижаемый запас медикаментов для лечения коронавируса сформируют в Казахстане
Неснижаемый запас медикаментов для лечения коронавируса сформируют в Казахстане
Казахстан увеличивает объёмы импорта турецких ковров
Казахстан увеличивает объёмы импорта турецких ковров
Loading Bars
Лента новостей
Иран занимает 30 место в мире по производству золота Иран 21:12
ВОЗ допустил казахстанскую вакцину от COVID-19 к клиническим испытаниям Казахстан 21:07
Обзор событий финансового рынка Азербайджана за последнюю неделю августа Финансы 21:00
PMCG о перспективах экономического развития Грузии в период пандемии Бизнес 21:00
В Баку продезинфицирована 551 улица (ФОТО) Общество 20:59
В Гобустанской тюрьме выявлены очаги заражения коронавирусом Общество 20:48
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 20:35
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали семнадцать человек Другие страны 20:09
Космический запуск разведывательного аппарата США состоится не ранее 5 сентября США 19:51
ВВС Турции нейтрализовали пять террористов РПК на севере Ирака Турция 19:13
Тысяча грузинских сёл получат высокоскоростной интернет Грузия 19:03
Обзор событий транспортного сектора Азербайджана за текущую неделю Транспорт 19:00
«КАМАЗ» назвал запланированный объем поставок пожарных автомобилей в Туркменистан Транспорт 19:00
Неснижаемый запас медикаментов для лечения коронавируса сформируют в Казахстане Казахстан 18:58
В Зимбабве обнаружили 11 слонов, умерших по непонятным причинам Другие страны 18:27
Митинги против ношения масок проходят во Франции Европа 18:10
Продление карантина необходимо во избежание роста случаев заражения коронавирусом - Бахтияр Алиев Точка зрения 18:00
В Азербайджане выявлены 188 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 115 человек Общество 17:20
Иран сокращает импорт стали из Турции Бизнес 17:15
PMCG консультирует Грузию по преодолению кризиса в связи с COVID-19 Бизнес 17:02
Эксперты стран Центральной Азии и Международного дискуссионного клуба «Валдай» обсудили вопросы продвижения мира в Афганистане Узбекистан 17:00
Более 95 тысячам лиц в Азербайджане пенсии, пособия и стипендии назначены в электронном порядке Экономика 17:00
Обнародованы показатели грузоперевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс Транспорт 17:00
До конца года в Азербайджане планируется сдача в эксплуатацию восьми реабилитационных центров Общество 16:45
В Туркменистане в АПК привлекут частных товаропроизводителей Бизнес 16:37
В январе-июле Узбекистан незначительно сократил импорт химпродуктов из Турции Бизнес 16:28
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Кыргызстана Политика 16:10
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Малайзии Политика 16:05
ГЭЦ Азербайджана провел сегодня экзамен SAT Общество 15:48
За эту неделю в Баку пассажиры совершили 1 млн 800 тыс. поездок Общество 15:46
Непогребенный рыбак - причина всех несчастий…В Москве покажут рыбацкую деревню Абшерона (ФОТО) Культура 15:45
Хикмет Гаджиев: Руководство Армении в присущей большевикам форме пытается создать военные отряды Политика 15:39
AZAL обратилось к пассажирам, путешествующим из Баку в Нахчыван и обратно Экономика 15:15
В Узбекистане помилованы 113 граждан Узбекистан 15:00
Драгметаллы в Азербайджане продолжают расти в цене (ОБЗОР) Финансы 15:00
В январе-июле в Туркменистане снизился спрос на турецкие ковры Бизнес 14:53
Число жертв обрушения отеля на севере Китая возросло до 13 Другие страны 14:48
Цифровые решения Azercell в числе самых популярных онлайн услуг ИКТ 14:35
«Туркменгаз» объявляет тендер на проведение проверки расходомеров Тендеры 14:33
Город молодости Бахрама Багирзаде - увлекательное путешествие в прошлое Культура 14:28
Хикмет Гаджиев: Интенсивное вооружение Армении Россией беспокоит Азербайджан Политика 14:16
Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана подготовило обращение к администрации Youtube по поводу нарушения авторских прав Общество 14:07
Завтра в Баку сохранится ветреная погода Общество 13:55
TƏBİB: Дети школьного возраста легче переносят коронавирус Общество 13:48
Бакметрополитен не будет работать до 15 сентября Общество 13:36
Израиль увеличил объёмы импорта химпродуктов из Турции Бизнес 13:33
Продолжительность антител у людей, переболевших COVİD-19, пока не известна - TƏBİB Общество 13:27
TƏBİB - Больницы Азербайджана располагают достаточным количеством мест Общество 13:18
ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля Арабские страны 13:13
В Азербайджане могут быть организованы школьные ярмарки Общество 13:09
Идут переговоры по возобновлению международных авиарейсов - Хикмет Гаджиев Общество 12:58
Решения об осуществлении в Азербайджане внутренних авиарейсов, кроме Баку-Нахчыван, пока нет Транспорт 12:51
Премия "Жара Music Awards" впервые пройдет в digital-формате Интересное 12:50
TƏBİB: В связи с возобновлением учебного процесса в Азербайджане будет принято специальное решение Общество 12:45
Хикмет Гаджиев: Процесс возвращения граждан из зарубежных стран продолжается Политика 12:42
Премьер-министр Азербайджана подписал приказ о начале учебного процесса Политика 12:35
На рынке Туркменистана растет спрос на турецкие автомобили Бизнес 12:34
На рынках Израиля есть большой спрос на турецкие ковры – министерство Бизнес 12:30
На рынках России наблюдается большой спрос на турецкие электротовары Бизнес 12:30
На рынках США растет спрос на турецкие ковры Бизнес 12:29
Китай более чем 50% увеличил объемы импорта готовой одежды из Турции Бизнес 12:29
Хикмет Гаджиев: Запреты на проведение свадеб и похоронных церемоний остаются в силе Общество 12:25
Китай более чем на 50% увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции – министерство Бизнес 12:24
Хикмет Гаджиев: Армения полностью скрывает информацию о распространении коронавируса на оккупированных территориях Азербайджана Политика 12:23
На рынках Грузии упал спрос на одежду турецкого производства Бизнес 12:15
Израиль продолжает увеличивать импорт зерновых и бобовых из Турции Бизнес 12:12
Казахстан увеличивает объёмы импорта турецких ковров Бизнес 12:11
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку труб и оборудования Тендеры 12:04
Италия заметно сократила импорт продукции турецкого автопрома в период глобальной пандемии Финансы 12:01
Решение о карантинном режиме в Азербайджане может быть принято по результатам серологических тестов - TƏBİB Общество 11:59
Грузия снизила объёмы импорта химпродуктов из Турции Бизнес 11:49
Туркменские железные дороги продлили приостановку движения поездов Транспорт 11:48
В связи с общественным транспортом могут быть приняты дополнительные решения - Хикмет Гаджиев Экономика 11:44
С наступлением холодов угроза роста числа заражений коронавирусом растет - TƏBİB Общество 11:43
Вопрос создания вакцины против коронавируса находится в центре внимания - Хикмет Гаджиев Общество 11:35
В январе-июле Туркменистан незначительно сократил импорт химпродуктов из Турции Бизнес 11:34
В январе-июле Узбекистан сократил импорт цемента из Турции Бизнес 11:33
Хикмет Гаджиев: Мировой опыт показывает, что с введением послаблений число заражений коронавирусом растет Общество 11:31
В Туркменистане построят газопровод высокого и среднего давления Энергетика 11:31
В январе-июле ОАЭ увеличили импорт продукции турецкого автопрома Бизнес 11:26
В январе-июле в Турции сократилось число зарегистрированных французских компаний Бизнес 11:22
Умер актер Чедвик Боузман Социум 11:19
Иран значительно сократил импорт продукции турецкого автопрома в период пандемии Бизнес 11:18
Вопрос открытия бакинского метро обсуждается Общество 11:18
В январе-июле 2020 г. Китай сократил поставки кожаных изделий из Турции Бизнес 11:12
Хикмет Гаджиев: Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Азербайджане контролируется Общество 11:12
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг Общество 11:02
Цены на азербайджанскую нефть вновь растут Финансы 11:01
Казахстан активно импортирует зерновые и бобовые из Турции Бизнес 10:58
В январе-июле Казахстан значительно увеличил импорт химпродуктов из Турции Бизнес 10:57
Иран в период пандемии незначительно сократил импорт электротоваров из Турции Бизнес 10:48
Казахстано-японское уранодобывающее СП закупит трубы Тендеры 10:41
В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе общественный транспорт в выходные работать не будет Общество 10:38
Газоснабжающая компания Казахстана привлечет услуги по поверке средств измерений Тендеры 10:33
Вопрос поездок в районы Азербайджана будет пересмотрен после изучения санитарно-эпидемиологической ситуации Общество 10:31
В Азербайджане сняты ограничения на репетиторские услуги Общество 10:30
Глава МИД КНР считает Китай и Европу партнерами, а не конкурентами Европа 10:29
В зоне усиленного карантина остаются Баку, Сумгайыт и Абшеронский район Общество 10:27
АО «Вагонсервис» Казахстана привлечет электроизмерительные работы Тендеры 10:22
Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 30 сентября Общество 10:20
Все новости