Внешнеторговый оборот Ирана за месяц превысил $5 млрд

Объем внешней торговли Ирана за пятый месяц текущего иранского календарного года (с 22 июля по 21 августа 2020 года) составил $5,037 млрд. Об этом заявил представитель таможней службы Ирана Рухолла Латифи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Информация об итогах внешней торговли за пятый месяц 1399 года по иранскому календарю свидетельствует о том, что внешний товарооборот в стоимостном выражении составил $5,037 млрд, а в весовом измерении - 9,822 млн тонн", сказал он.

По его словам, за указанный период общий объем импорта в страну составил 2,041 млн тонн товаров на сумму $2,875 млрд, а общий объем экспорта - 7,781 млн тонн товаров на сумму $2,162 млрд.

"Основными импортерами иранских товаров за 5-й месяц текущего года стали Китай (2,195 млн тонн на сумму $566 млн), Ирак (1,441 млн тонн на сумму $441 млн), ОАЭ (1,324 млн тонн на сумму $338), Афганистан (514 тыс. тонн на сумму $158) и Турция (226 тыс. тонн на сумму $108 млн)", сказал он.

По его словам, доля 5 стран (Китай, Ирак, ОАЭ, Афганистан и Турция) составила 74% от общего объёма экспорта.

"На долю Китая, ОАЭ, Турции, Индии и Германии приходилось 74% общего объема импорта", пояснил Латифи.

Он добавил, что крупнейшими экспортёрами товаров в Иран стали Китай (335 тыс. тонн на сумму $746 млн), ОАЭ (390 тыс. тонн на сумму $707 млн), Турция (227 тыс. тонн на сумму $297), Индия (152 тыс. тонн на сумму $184 млн) и Германия (55 тыс. тонн на сумму $125 млн).