Гросси: сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ должно продолжаться

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси высоко оценил встречу с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Вене и заявил, что сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ должно продолжаться. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, Гросси написал на своей странице в Twitter.

Встреча состоялась во время визита заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Вену для участия в 16-м заседании Совместной комиссии.

Обе стороны приветствовали недавние переговоры в Тегеране и совместное заявление, которое укрепит сотрудничество, взаимодействие, а также доверие между Ираном и МАГАТЭ, как позитивное и конструктивное, и выразили удовлетворение широким пониманием, достигнутым на международном уровне.