Рухани откроет второй блок парогазовой установки в Далаху

По приказу президента Ирана Хасана Рухани в четверг официально откроется второй блок парогазовой электростанции в Далаху мощностью 310 МВт, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В целях развития производства электроэнергии на западе страны, удовлетворения ожидаемого роста потребности в электроэнергии в регионе и экспорта электроэнергии в соседние страны на повестке дня стоит строительство электростанции комбинированного цикла Dalahu F-класса с КПД 56%.

Парогазовая установка (ПГУ) Далаху состоит из 2-х отдельных установок: одну паросиловой и две газотурбинных. Мощность газотурбинных установок составляет по 310 МВт, а паросиловой — 293 МВт. Последняя как ожидается, откроют к маю 2021 года. Проект создает 500 прямых, а до 5 тыс. косвенных рабочих мест.