Иран входит в пятерку стран мира по производству высокоскоростных судов
Иран входит в пятерку стран, занимающихся производством высокоскоростных судов.
Об этом сообщил Генеральный директор Организации морской промышленности министерства обороны страны Амир Растегар.
«В области высокоскоростных судов мы входим в пятерку ведущих стран мира, которые могут проектировать и строить высокоскоростные ракетные установки со скоростью более 130 километров в час. Что касается подлодок, мы входим в число первых 13 стран в мире, которые имеют возможность проектировать и строить подводные лодки, а в области надводной части мы входим в число 20 стран мира, которые имеют возможность строить все виды эсминцев и ракетных пусковых установок», - сказал он.
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