Министр иностранных дел Швейцарии назвал целью визита в Иран укрепление отношений и доверия
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что целью его визита в Иран и встречи со официальными лицами было укрепление двусторонних отношений и доверия, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
«Цель этой поездки - укрепление отношений между Ираном и Швейцарией. Это сделано для укрепления доверия к двустороннему пути между Швейцарией и Ираном и для защиты интересов в качестве посредника между США и Ираном», - отметил он.
«Мы отметили это событие в связи со столетием установления дипломатических отношений между Швейцарией и Ираном. Эта столетняя дипломатия возникла после заключения соглашения под названием «Торговля и мир», и сегодня, сто лет спустя, она по-прежнему основана на торговле и мире», - добавил он.
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