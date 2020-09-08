Нефтехимическое производство в Иране выросло на 6% за первые 5 месяцев 2020 года

Начальник производственного контроля Национальной нефтехимической компании Джалал Мирхашеми сообщил, что продукция нефтехимических заводов страны за первые пять месяцев этого года достигла более 25 млн тонн, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Многие заводы показали рост производства, и в целом усилиями нефтехимической отрасли нашей страны прогнозируется, что в этом году скачок производства в нефтехимической отрасли будет реализован», - сказал он.

«Нефтехимическая промышленность как одна из главных отраслей является одним из важнейших столпов развития и движущей силой различных секторов экономики страны», - отметил он.