Нефтехимическое производство в Иране выросло на 6% за первые 5 месяцев 2020 года
Начальник производственного контроля Национальной нефтехимической компании Джалал Мирхашеми сообщил, что продукция нефтехимических заводов страны за первые пять месяцев этого года достигла более 25 млн тонн, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
«Многие заводы показали рост производства, и в целом усилиями нефтехимической отрасли нашей страны прогнозируется, что в этом году скачок производства в нефтехимической отрасли будет реализован», - сказал он.
«Нефтехимическая промышленность как одна из главных отраслей является одним из важнейших столпов развития и движущей силой различных секторов экономики страны», - отметил он.
Лента новостей
Амиран Гамкрелидзе: После восьмидневного карантина гражданам Грузии рекомендуется применять определенные ограничения
На заседании ПАСЕ поднят вопрос в связи с переселением армян из Ливана на оккупированные территории Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-иранские двусторонние отношения стремительно развиваются и достигли высокого уровня
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в укрепление исламской солидарности и прилагает для этого большие усилия
Обнародован объем операций, осуществленных посредством платежного портала правительства Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Разрушение Арменией наших историко-религиозных памятников – преступление против всего мусульманского мира
Азербайджано-турецкое военное сотрудничество направлено на обеспечение мира и безопасности в регионе - депутат
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Ирана в Азербайджане (ФОТО)
Азербайджано-турецкий союз — гарант мира, стабильности и экономического прогресса в регионе — глава парламентского комитета
Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом под лозунгом «Одна нация, два государства» (ФОТО)