В Иране начался второй тур парламентских выборов
Второй тур выборов в Меджлис (парламент) стартовал в пятницу в Иране. Об этом сообщило агентство ISNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Голосование на участках началось в 08:00 по местному времени и продлится в течение 10 часов. В случае необходимости оно может быть продлено на один или два часа. По итогам волеизъявления должны определиться имена оставшихся 11 из 290 депутатов.
Выборы в Меджлис состоялись в Иране 21 февраля. Имена кандидатов, прошедших в парламент, объявлялись на протяжении нескольких дней после окончания голосования отдельно для каждой из провинций. В 10 из 208 избирательных округов в апреле должен был состояться второй тур, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 11 сентября.
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