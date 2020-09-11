В результате взрыва в пригороде Тегерана погиб один человек (ФОТО)

По меньшей мере один человек погиб и еще 20 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в пригороде Тегерана. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу агентство Mehr.

Инцидент произошел в расположенном на юго-западе провинции Тегеран городе Насимшахр. Также отмечается, что в результате взрыва повреждены 23 автомобиля и 30 зданий.

Причины происшествия выясняются.