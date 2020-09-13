В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 400 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 2 089 человек.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в субботу Trend.

По ее словам, общее число заразившихся COVID-19 достигло 402 029 человек, из них состояние 3 791 оценивается как тяжелое.

Садат Лари добавила, что за последние сутки в Иране от коронавируса умерли 128 человек, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 23 157.

Отметив, что до настоящего времени от коронавируса вылечились 346 242 человек, представитель министерства добавила, что "красными зонами" считаются провинции Тегеран, Мазандаран, Гилан, Гум, Исфахан, Разави Хорасан, Восточный Азербайджан, Кирман, Северный Хорасан, Симнан, Йезд, Зенджан и Газвин.

До настоящего времени в Иране проведено более 3,55 миллиона тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багышов)