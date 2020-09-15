В Иране разработали технологию обогащения стабильных изотопов

Вице-президент и глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи сообщил, что иранские ученые разработали технологию обогащения стабильных изотопов, отметив, что Иран — одна из немногих стран, способных производить стабильные изотопы, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Строительство инфраструктуры второй фазы проекта по производству стабильных изотопов методом газового центрифугирования состоялось в присутствии вице-президента и главы Организации по атомной энергии Али Акбара Салехи и заместителей и руководителей Организации в ядерном комплексе имени Шахида Али Мохаммади в Фордо.

"Некоторые стабильные изотопы стоят около 140 тыс. долларов. Если сравнить это с ценой на нефть, которая составляет от 30 до 40 долларов за баррель, мы увидим очень высокую добавленную стоимость этого продукта", сказал Салехи, выразив надежду на то, что проект будет завершен через два года.

По его словам, Исламская Республика Иран добилась больших успехов в этом направлении и является одной из немногих стран, которые развили способность производить стабильные изотопы.