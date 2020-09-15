Иран выразил готовность к сотрудничеству в установлении мира в Афганистане

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул готовность страны оказать любую помощь мирному процессу в Афганистане, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Мохаммад Джавад Зариф сегодня вечером провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ханифом Атмаром относительно последней ситуации афганских сторон в мирном процессе, роли соседних стран и отношений между двумя странами в различных областях.

Выразив удовлетворение проведением переговоров между афганскими сторонами, министр иностранных дел Ирана подчеркнул готовность оказать любую помощь мирному процессу в Афганистане.