Иранские дети получили награды на 6-м конкурсе детского рисунка в Китае
Иранские дети завоевали 20 наград на Азиатском мероприятии детской живописи в Китае, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
По данным ИРНА, три награды первого места, четыре награды второго места, две награды третьего места и 11 почетных дипломов были вручены членам иранским культурных и художественных центров интеллектуального развития детей и подростков на шестой Международной выставке живописи азиатских детей в 2020 году.
В этом культурном мероприятии было представлено 439 работ из 7 стран.
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