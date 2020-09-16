Иранские дети получили награды на 6-м конкурсе детского рисунка в Китае

Иранские дети завоевали 20 наград на Азиатском мероприятии детской живописи в Китае, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

По данным ИРНА, три награды первого места, четыре награды второго места, две награды третьего места и 11 почетных дипломов были вручены членам иранским культурных и художественных центров интеллектуального развития детей и подростков на шестой Международной выставке живописи азиатских детей в 2020 году.

В этом культурном мероприятии было представлено 439 работ из 7 стран.