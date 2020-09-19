Иностранные студенты могут учиться в 43 иранских вузах

43 крупных иранских университета принимают иностранных студентов, оплачивающих обучение, в соответствии с иранским законодательством.

Об этом заявил в интервью ИРНА директор по делам иностранных студентов Организации по делам студентов Абдолхамид Ализаде, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"14 лет назад соотношение стипендиатов и студентов, не получающих стипендию, было почти равным, то есть у нас было около 300 стипендиатов против 300 иностранных студентов, платящих за обучение, но теперь более 93,5% иностранных студентов в университетах и высших учебных заведениях страны платят за обучение", сказал Ализаде.

По его словам, иностранные студенты, получающие стипендию в иранских вузах в основном изучают персидский язык и литературу, лингвистику и иранистику.