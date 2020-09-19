Производство стального слитка за первые 5 месяцев превысило 9,6 млн тонн в Иране

БАКУ/Trend/ - Производство стального слитка превысило 9 млн 607 тыс. тонн за первые 5 месяцев иранского 1399 календарного иранского года, которое свидетельствует об увеличении производства в стране на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Объем производства стальной продукции в этом году достиг 6 млн 3980 тонн, который показывает рост на 2% по сравнению с аналогичным периодом иранского 1398 календарного года.

Согласно данным, объем производства стального слитка (Billet и Bloom) достиг 5 млн 315 тыс. тонн, который увеличился на 13% по сравнению с прошлом годом. Также объем производства стального слитка (Slab) составил 4 млн 292 тыс. тонн, и вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Иран является 10-м крупнейшим производителем стали в мире, и намерен увеличить производство стальной продукции до 55 млн тонн к 2025 году. Доля стального сектора в общей стоимости экспорта страны составляет от 40 до 45%. Объем экспорта стали из Ирана в прошлом году составил 10 млн тонн.

Статистики показывают, что примерно 7 млн тонн слитков и 3 млн тонн стальной продукции было экспортировано из Ирана в десятки целевых стран в минувшем году.