Награду Всемирной ассоциации трансплантации органов в 2020 году вручили иранскому врачу

Награду Всемирной ассоциации трансплантации органов в 2020 году вручили доктору Али Малек-Хосейни, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Доктор Али Малек-Хссейни на этом почетном мероприятии получил награды Международной ассоциации трансплантологии органов в 2020 году. Международный конгресс ассоциации трансплантологов вручил свои награды 2020 года доктору Али Малеку-Хосейни, чтобы поблагодарить его за деятельность и выдающиеся достижения.

Малек-Хосейни провел первую в Иране трансплантацию печени от человека к человеку и был назван отцом трансплантации печени в Иране.