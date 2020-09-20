Награду Всемирной ассоциации трансплантации органов в 2020 году вручили иранскому врачу
Награду Всемирной ассоциации трансплантации органов в 2020 году вручили доктору Али Малек-Хосейни, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Доктор Али Малек-Хссейни на этом почетном мероприятии получил награды Международной ассоциации трансплантологии органов в 2020 году. Международный конгресс ассоциации трансплантологов вручил свои награды 2020 года доктору Али Малеку-Хосейни, чтобы поблагодарить его за деятельность и выдающиеся достижения.
Малек-Хосейни провел первую в Иране трансплантацию печени от человека к человеку и был назван отцом трансплантации печени в Иране.
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