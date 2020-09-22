МАГАТЭ еще раз приветствовало соглашение с Ираном

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник в своем инаугурационном обращении в Генеральной ассамблее в Вене еще раз приветствовал договоренность с Ираном о выполнении соглашений о гарантиях и выразил надежду, что это мероприятие укрепит сотрудничество и доверие, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Рафаэль Гросси на 64-м ежегодном заседании Генеральной ассамблеи Международного агентства по атомной энергии заявил, что МАГАТЭ будет постоянно отчитываться перед Советом управляющих о выполнении Ираном ядерных обязательств.

«МАГАТЭ продолжает проверку непереключения ядерного материала, заявленного Ираном в соответствии с Соглашением о гарантиях. Также продолжаются оценки отсутствия ядерного материала и незаявленной деятельности», - отметил он.

Генеральный директор МАГАТЭ также отметил, что в прошлом месяце он консультировался с президентом и другими высокопоставленными иранскими официальными лицами Ирана для решения оставшихся вопросов, в частности, вопроса о доступе к двум объектам в Иране.

Соответственно, Гросси приветствовал соглашение, достигнутое между Ираном и МАГАТЭ, и выразил надежду, что этот вопрос укрепит сотрудничество между двумя сторонами.

64-я сессия Генеральной Ассамблеи Международного агентства по атомной энергии открылась сегодня, в понедельник, в МАГАТЭ в Вене в соответствии с процедурами здравоохранения.