В Иране выразили надежду на эффективность финансового механизма c Швейцарией в ближайшее время
Введение санкций против 18 иранских банков делает международную торговлю Ирана слишком сложной, особенно в области гуманитарных товаров, таких как продукты питания и лекарства.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сказал глава совместной торговой палаты Иран-Швейцария Шариф Незам-Мафи.
Незам-Мафи, заявив, что много времени было потрачено на запуск финансового механизма между Ираном и Швейцарией и по нему велись сложные переговоры, отметил, что «ожидается, что в ближайшие месяцы, особенно теперь, когда введены новые санкции, канал сможет покрывать большой объем торговли между Ираном и Швейцарией».
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