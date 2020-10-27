В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано во вторник в центральной части Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг стихии залегал на глубине 20 км. Эпицентр находился в 168 км к северо-востоку от города Йезд, где проживают около 477 тыс. человек.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.