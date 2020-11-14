В Иране начали испытания на людях двух вакцин от Covid-19

Представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Киянуш Джаханпур объявил о начале испытания на людях как минимум двух иранских вакцин от Covid-19, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Испытание на людях (клиническое исследование) по крайней мере двух иранских вакцин против коронавируса было ключевым, и иранские технологи продолжают предпринять большие шаги в получении вакцины от Covid-19», - написал он в Twitter.

Ранее он также сообщил, что «8 иранских вакцин от COVID-19 включены в список кандидатов на лечение коронавируса ВОЗ, и, конечно же, еще 8 иранских вакцин ждут включиться в этот список».