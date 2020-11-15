Иран представил ВОЗ восемь вакцин от COVID-19

Представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Ирана Киянуш Джаханпур сообщил, что восемь иранских вакцин от COVID-19 были включены в список кандидатов на лечение коронавируса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«8 иранских вакцин от COVID-19 включены в список кандидатов на лечение коронавируса ВОЗ, и, конечно же, еще 8 иранских вакцин ждут включиться в этот список», написал он в Twitter.

По его словам, «практически все возможные стратегии получения вакцины от COVID-19 в Иране прошли стадию лабораторного производства», - отметил он.

Ранее министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Саид Намаки также объявил об испытании вакцины иранского производства на людях в ближайшие две-три недели.