Число выздоровевших от коронавируса в Иране превысило 600 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в Иране от коронавируса COVID-19 излечились 603 445 человек.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, за последние сутки в стране от коронавируса скончались 475 человек. Таким образом, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 41 034 человека.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 13 053 человека, общее число заразившихся COVID-19 достигло 854 361 человек, из них состояние 5 796 оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в Иране проведено более 5,780 миллионов тестов на выявление коронавируса.

Представитель министерства сказала, что 27 провинций Ирана находятся в "красной", а четыре провинции в "оранжевой зоне".

(Автор: Эльнур Багышов Редактор: Наталья Кочнева)