В Тегеране убили иранского физика-ядерщика

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде убит в провинции Тегеран. Это в пятницу подтвердили в Минобороны Ирана. Ученый был руководителем центра исследований при министерстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня террористы атаковали Мохсена Фахризаде, главу центра исследований и инноваций при министерстве обороны", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. Также отмечается, что "бригаде медиков не удалось его спасти".

В министерстве добавили, что "служба безопасности [ученого] вступила в перестрелку с террористами".

Тегеран отомстит за убийство ученого, заявил военный советник руководителя и духовного лидера Ирана Хосейн Дехкан.

"Мы немедленно обрушимся на убийц мученика", - прокомментировал Дехкани убийство ученого. Его слова приводит агентство Mehr.

Агентство Fars отмечает, что в ученого стреляли в районе города Дамовенд. По информации агентства, в ходе покушения могли погибнуть еще три или четыре человека. Очевидцы также сообщают о взрыве на месте происшествия.

При этом ранее официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявлял, что все работающие в стране в этой сфере ученые живы. "Все ученые, работающие в ядерной промышленности, находятся в полном здравии", - отметил он.

В иранских социальных сетях опубликована фотография, которая, как утверждается, сделана на месте преступления. На ней видна машина с следами от выстрелов.