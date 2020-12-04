Иран произвел необработанной стали на 12,61 % больше за 10 месяцев

Согласно последнему отчету Всемирной ассоциации производителей стали, за первые 10 месяцев 2020 года сталелитейные заводы страны произвели в общей сложности 23,8 миллиона тонн необработанной стали, что на 12,61% больше, чем за соответствующий период 2019 года, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Иран остается 10-м крупнейшим производителем стали в мире без изменений по сравнению с предыдущим ежемесячным отчетом. Тем не менее, Иран зарегистрировал самый высокий рост производства среди 10 ведущих мировых производителей благодаря росту внутреннего спроса и прибыльности экспорта в последние месяцы.

Далее следуют Турция и Китай с ростом производства на 4,2% и 5,5% за 10 месяцев, в то время как рост других крупных производителей стали был отрицательным, сообщает Financial Tribune.