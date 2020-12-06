В текущем году объем производства риса в Иране составил 2,6 млн тонн

Согласно данным, объем производства риса в текущем 1399 иранском календарном году (начался 20 марта 2020 г.) составил 2 млн 600 тыс. тонн с 800 тыс. га. Об этом сообщил директор департамента риса и бобовых министерства сельскохозяйственного джихада Фарамак Азиз-Карими, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Он отметил, что в прошлом год благодаря увеличению осадки, обилию поверхностных вод и достаточным запасам воды в плотинах в некоторых провинциях страны, включая Хузестан и Голестан, общая посевная площадь под рисом достигла 835 тыс. га. "Таким образом, объем производства риса в минувшем году составил 2 млн 900 тыс. тонн", добавил он.

Азиз-Карими назвал годовой объём потребления риса в Иране 3 млн тонн, подчеркнув, что собственное производство риса может обеспечивать 85% потребностей страны.

77% общего объема риса страны производится в северных провинциях

Директор департамента риса и бобовых министерства сельскохозяйственного джихада назвал провинции Гилян, Мазендеран, Голестан и Хузестан главными производителями риса в Иране.

"Из общего объема риса, произведенного в стране в этом году, 32% приходилось на провинцию Мазендеран, 26% - на Гилян, 18% - на Хузестан, 15% - на Голестан и 8% - на другие провинции страны", заключил он.