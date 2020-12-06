Меморандум о сотрудничестве был подписан между университетами Ирана и Италии

Иран 6 декабря 2020 19:16 (UTC+04:00)
Меморандум о сотрудничестве был подписан между университетами Ирана и Италии

Ректор университета Хакима Сабзевари Али Асгар Моулави сообщил о подписании меморандума с Туринским университетом о научном и исследовательском сотрудничестве, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Он отметил, что кафедра физики иранского университета Хакима Сабзевари подписала меморандум о научном и исследовательском сотрудничестве в области медицинской физики с университетом.

По его словам, совместные научные и исследовательские взаимодействия, обмен преподавателями, исследователями и студентами, совместное использование лабораторий, исследовательских институтов и библиотек и участие в совещаниях и конференциях двух сторон включены в этот меморандум.

Моулави добавил, что университет Хакима Сабзевари в целях развития научных международных отношений до сих пор подписал соглашения с таким вузами, как Лионский университет, университет Париж 13, Гератский университет и университет иракского Курдистана.

Университет Хакима Сабзевари с 10 факультетами и 9000 студентами находится в 230 км от запада Мешхеда.

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