Иран экспортирует в арабские страны товары на сумму более $8,5 млрд

Ссылаясь на положение арабских стран среди первых 20 целевых рынок иранских товаров, генеральный директор арабского и африканского офиса Организации развития торговли Ирана Фарзад Пилтан сказал, что общий объем экспорта Ирана в арабские страны составил восемь млрд 565 млн. долларов, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Китай, Ирак и ОАЭ занимают первое до третьего места, а Казахстан, Мьянма и Гонконг занимают 18-20-е место среди стран, экспортирующих иранских товаров», - отметил он.

Список первых 20 целевых рынок иранских товаров, показывает, что арабские страны, включая Ирак с примерно 5,3 млрд долларов находится на втором месте, ОАЭ с примерно 3,7 млрд долларов на третьем месте, Оман с 244 млн. долларов, занимают первые места в этом отношении.

По его словам, «Общий объем экспорта в указанные арабские страны составил около восьми млрд 565 млн. долларов».