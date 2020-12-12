Мы гордимся 160-летними стабильными и дружескими дипломатическими отношениями с Ираном - глава МИД Австрии

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг назвал решение избранного президента США вернуться к ядерной сделке с Ираном обнадеживающим. Об этом, как передает Trend, он сказал в интервью журналиста İRNA.

Дипломат отметил, что Вена определенно сыграет свою роль в содействии переговорам между двумя сторонами.

Глава австрийского дипломатического аппарата назвал проведение заседания Совместной комиссии по ядерной сделке жизненно важным для поддержания связи между участниками.

В другой части интервью высокопоставленный австрийский дипломат выразил свое мнение о двусторонних отношениях с Ираном: «Мы гордимся 160-летними стабильными и дружескими дипломатическими отношениями с Ираном и, безусловно, хотим продолжить этот подход».

«Я был последним министром иностранных дел западной страны, который насладился гостеприимством вашей страны накануне вспышки Covid-19 и провел конструктивные переговоры с президентом», - добавил он.



