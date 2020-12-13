Строительство нефтепровода Горе-Джаск в Иране сэкономит 500 млн евро

Локализация оборудований для строительства нефтепровода Горе-Джаск привела к экономии 500 млн евро стране, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Гендиректор компании по развитию иранской нефти Турадж Дехгани сообщил, что прогресс строительства первой фазы нефтепровода Горе-Джаск достиг 80%. Он добавил, что реализация этого проекта создала 8 тыс. прямые и 15 тыс. косвенные рабочие места.

"В настоящее время на строительную площадку доставлено около 400 км труб, и более 780 км труб подготовлено. Согласно графике, нефтепровод протяженностью 1100 км до конца 1399 иранского календарного года (закончится 20 марта 2021 года) будет установлен", отметил он.

По его словам, более 95% необходимых оборудований и товаров в этом проекте обеспечены внутренними возможностями.

Магистральный нефтепровод Горе-Джаск и терминал Джаск являются стратегическими проектами для Ирана.

25 июня 2020 г. президент Ирана Хасан Рухани и министр нефти Ирана Биджан Зангане приняли участие в церемонии начала строительства нефтепровода Горе-Джаск.

Проект предусматривает строительство 42-дюймового нефтепровода протяженностью около 1100 км от провинции Бушер, через провинцию Фарс, до Джаска в провинции Хормозган.

Терминал Джаск позволит транспортировать 1 млн барр./сутки сырой нефти. Инвестиции в проект составят 1,15 млрд долл. США.