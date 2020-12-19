В трех провинциях, на 32-й неделе действия программы министерства энергетики, в Иране были открыты многочисленные энергетические проекты на сумму более 2,67 триллиона риалов (около 63,5 миллиона долларов), сообщает IRNA, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

На церемонии, на которой присутствовал министр энергетики Реза Ардаканян, с помощью видеоконференций были открыты 14 проектов, включая создание линий электропередачи, солнечных и ветряных электростанций и малых электростанций, а также увеличение мощности электростанции в провинциях Хорасан-Резави, Семнан и Курдестан.

Из упомянутых проектов, восемь были введены в эксплуатацию в провинции Хорасан-Резави, пять - в Семнане и еще один был запущен в провинции Курдестан.

Как сообщалось, упомянутые проекты были введены в эксплуатацию с целью повышения надежности электросети, сокращения нежелательных отключений электроэнергии, обеспечения электроэнергией жилищных проектов "Mehr", увеличения мощности производства электроэнергии в стране, регулирования потребления воды и газа и обеспечения электричеством 45 сельских домохозяйств.

Программа AБ-Иран (аббревиатуры A и Б обозначают воду и электричество на персидском языке) была инициирована в предыдущем иранском календарном году (закончился 19 марта), в течение которого министр совершил 31 поездку в различные провинции для открытия более 220 крупных проектов с общим объемом инвестиций 335,6 трлн. риалов (около 7,99 млрд. долларов).

С начала второй фазы схемы в текущем 1399 иранском календарном году (начался 20 марта) каждую неделю по всей стране запускались несколько энергетических проектов.

Ранее в этом месяце, во время 31-й недели программы AБ-Иран, Ардаканян сказал: «На втором этапе программы к концу текущего иранского календарного года (20 марта 2021 года) будет запущено 250 проектов, из которых пока 154 сданы в эксплуатацию».

Чиновник отметил, что в упомянутые 250 проектов будет вложено в общей сложности 500 триллионов риалов (около 11,9 миллиарда долларов).